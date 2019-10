Bilimi sevdiren şenlik

Proje kapsamında Toplum Gönüllüsü gençler her yıl, özel bir eğitimden geçerek Bilim Elçisi oluyor ve yaşadıkları bölgelerdeki okullara giderek, eğlenceli bilimsel deneyleri çocuklarla birlikte uyguluyorlar. Ayrıca Bilim Tohumları etkinliği kapsamında da gezici araçlarla farklı bölgelerindeki okullara giderek çocuklarla etkinlikler gerçekleştiriyorlar.



Etkinlikler sonrasında öğrencilere ile öğretmenlere, içinde bütün deney ve bulmacaların bulunduğu kitapçıklar veriliyor. Öğretmenler için hazırlanan kitapçıklarda, etkinliklerde gerçekleştirilmeyen deneyler de yer alıyor. Deneylerin malzemeleri çok basit ancak öğretmenlerin ulaşamadığı örneğin termometre vs. gibi materyaller olduğunda, malzeme desteği de sağlanıyor.



Gaziantep’te buluştular



Proje kapsamında bu yıl, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bolu’dan sonra 22 Ekim’de Gaziantep Gezegenevi’nde Bilim Şenliği düzenlendi. Gaziantep Sanayi Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen şenlikte, Bayer Genç Bilim Elçileri’nden oluşan 10 kişilik gönüllü ekip, 8 farklı deneyi çocuklarla birlikte uyguladı.



“Sütün İçinde Dans Eden Renkler, Sihirli Peçete, Görünmez Kuvvet, Kırmızı Lahana Kimyası” gibi çeşitli eğlenceli deneylerin yer aldığı şenlikte, çocuklar günlük hayatta kolaylıkla temin edilebilen malzemelerden oluşan deneylerle bilimin hayatın her anında olduğunu gözlemleme fırsatı buldular. Bilim Şenlikleri kapsamında bu yıl 2 bini aşkın çocuğa ulaşıldı.



Gaziantep’teki şenliğe biz de katıldık ve çocukların yaşadığı deneyime ortak olduk. Berat, Buğlem, Çiçek, Belinay… Yüzlerce çocuktan sadece birkaçı. İlk kez bir deney gerçekleştiren çocuklar, çok heyecanlıydılar ve gördükleri her şeye çok şaşırdılar. Onlara bilimi sevdirmek için yola çıkan gençler, Yalova, Adana, Hatay, Niğde, İstanbul gibi farklı şehirlerden gelmişlerdi. Aralarında 6 yıldır etkinliklere katılanlar da vardı, ilk kez yer alanlar da. Onlardan, çocukların Ümmü Ablası, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu. Kadir Bakar, Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümü öğrencisi. Nazlı Hilal Kahraman da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesi mezunu. Şu anda doktora yapıyor.



Yıl içerisinde nerede görev verilse gittiklerini kaydeden gençler, çocuklara bilimi sevdirmekten mutlular. Bayer Genç Bilim Elçileri, farklı şehirlerde çocuklarla buluşmaya devam edecek.