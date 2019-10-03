DGS ek tercih 2019 | DGS ek tercih ücreti nasıl yatırılır?

ÖSYM, DGS ek yerleştirme tercih işlemlerini başlattı. Ek tercihler elektronik ortamda yapılıyor. Peki, DGS ek tercih nasıl yapılır?

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

DGS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 8 Ekim 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

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