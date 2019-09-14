DGS ek tercihleri ne zaman alınacak? 30.303 kontenjan boş kaldı

DGS ek tercihleri ne zaman alınacak sorusu adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 4 Eylül tarihinde duyurulan DGS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte üniversitelerde kalan boş kontenjan sayısı da ÖSYM tarafından herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylara duyurulmuştu. 9-13 eylül tarihleri arasında herhangi bir yükseköğrenim kurumuna yerleşen adaylar ise kesin kayıt işlemlerini tamamlamıştı. Peki DGS ek tercihleri ne zaman alınacak

30.303 KONTENJAN BOŞ KALDI!

ÖSYM tarafından 4 Eylül tarihinde açıklanan tercih sonuçlarına göre 30.303 kontenjanın boş kaldığı bilgisi adaylara duyurulmuştu. 163.192 adayın tercih yaptığı DGS'de 84.460 aday üniversitelerde yer alan kontenjanlara yerleştirilmişti. DGS ek tercih kılavuzunun önümüzdeki hafta içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.