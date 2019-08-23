DGS ile 4 yıllık üniversite fırsatı

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleşmelerine olanak tanıyan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih başvuruları önceki gün başladı. Adaylar 28 Ağustos 2019’a kadar tercihlerini bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklar.

Her yıl DGS’ye 350 bin civarında aday katılıyor. Yaklaşık 130 bin kontenjanın bulunduğu DGS kapsamında adaylar aralarında hukuk, pilotaj, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, mühendislikler gibi gözde programların da olduğu, lisans programlarına yerleşme şansı elde edebiliyorlar.

30 tercih hakkı var

Her aday, istediği programı yazamıyor. Bu noktada adayların tercih yaparken, ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan tabloları incelemeleri ve tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak yapmaları gerekiyor. Tablo-1’de, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodları, adları, kontenjanları, puan türü, öğretim süresi ve varsa koşulları gibi tüm bilgiler var. Adaylar Tablo-2’den mezun olunacak/olunan ön lisans alanını bularak hangi alanlardaki lisans programlarını tercih edilebileceğini belirleyecekler. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz olacak.

Bir adayın yalnız mezun olduğu alanla ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih hakkı bulunuyor. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değil, dileyen aday tek tercih de yapabilir.

Tercih sırası önemli

Yerleştirme işlemlerinde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önemli. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması en doğru yol.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işleminin yapılması ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırması gerekiyor. Adaylar, tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmak için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini mutlaka görmeli ve yazıcıdan bir çıktısını alıp saklamalılar.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, elektronik ortamda tercihlerinde değişiklik yapabilecekler. Dilekçeyle yapılan değişiklik başvuruları ÖSYM tarafından kesinlikle işleme alınmayacak. Tercih süresi tamamlandıktan sonra herhangi bir değişiklik yapılamayacak.

Özel koşullara dikkat!

DGS’ye başvuru için genel şartların yanı sıra programlara göre özel şartlar bulunuyor. Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatli incelemeliler. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemeli aksi takdirde bir programı kazansa dahi adayın kaydı yapılmayacak. Bu konudaki tüm sorumluluk adaya ait olacak; bilmiyordum, görmedim gibi mazeretler dikkate alınmayacak. O nedenle özel koşullar çok iyi incelenmeli. Programların ücretli olup olmadığı gibi pek çok bilginin yer aldığı özel koşullardan bazıları şöyle:

- Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.

- Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.

- Bu programda başarılı olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir.

- Bu programa kayıt için konuşma, işitme ve görme engeli bulunmaması gerekir.

Hangi programlara geçiş yapılacak?

DGS’de önlisans mezunlarına kendi alanlarının devamı niteliğindeki pek çok bölüme geçiş hakkı tanınıyor. Bunlardan bazıları şöyle:

Adalet: Hukuk

Uçak Elektriği: Pilotaj, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Aşçılık: Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi ve Mutfak Sanatları.

Basım ve Yayın Teknolojileri: Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık.

Bilgisayar Programcılığı: Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Yazılım Mühendisliği.

Çocuk Gelişimi: Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği.

Fizyoterapi: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık: Basın ve Yayın, Fotoğraf, Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Sanatlar, Radyo ve Televizyon.

Mimari Restorasyon: İç Mimarlık, Mimarlık, Restorasyon ve Konservasyon.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği: Havacılık Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Seyahat İşletmeciliği,

Yerel Yönetimler: Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler.

YÖK’ten kolaylık

YÖK, DGS adaylarına, ‘şartlı kayıt’ hakkı tanıdı. YÖK’ten yapılan açıklamada, “DGS kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan; ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı gibi başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri uygun bulunmuştur” denildi.