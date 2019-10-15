15.10.2019 - 07:42 |
DGS üniversite kayıtları nasıl yapılacak? DGS ek yerleştirme sorgula
DGS ek yerleştirme sonuçları 14 Ekim tarihinde açıklandı. Sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar sorgulamaları elektronik ortamda yapıyor. Peki DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre yerleşen öğrencilerin üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? DGS üniversite kaydı nasıl yapılır?
ÖSYM tarafından alınan DGS ek tercihler için yerleştirme işlemleri tamamlandı. DGS ek yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM AİS üzerinden sonuçlarını görüntüleyebiliyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen öğrencilerin kayıtları ilgili üniversite tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştikleri üniversitelere belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.