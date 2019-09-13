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    HaberlerEğitimDünya sıralamasında Çankaya fark attı
    13.09.2019 - 07:50 | | MİNE ÖZDEMİR GÜNELİ

    Dünya sıralamasında Çankaya fark attı

    Yükseköğretimi derecelendirme kurulu Times Higher Education’ın (THE) 92 ülkeden 1400 üniversiteyi değerlendirdiği 2020 yılı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 1000’de Türkiye’den 11 üniversite yer aldı.

    Dünya sıralamasında Çankaya fark attı

    Listeye 401-500 bandında girerek ilk sırayı alan Çankaya Üniversitesi oldu. Çankaya ayrıca bilimsel yayınlara yapılan atıflarla da dünya 12.’si olmayı başardı. Oxford, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ve Cambridge’ın ilk üç sırada yer aldığı listede Çankaya’yı, 401-500 bandında Sabancı, 501-600 bandında Bilkent, Hacettepe, Koç üniversiteleri; 601-800 bandında Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ; 801-1000 bandında Atılım, İstanbul, Karabük üniversiteleri takip etti. Listede 1001+ bandında ise Türkiye’den 23 üniversite yer aldı.

    12 Eylül 2019 Magazin Bülteni12 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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