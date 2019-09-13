Dünya sıralamasında Çankaya fark attı

Listeye 401-500 bandında girerek ilk sırayı alan Çankaya Üniversitesi oldu. Çankaya ayrıca bilimsel yayınlara yapılan atıflarla da dünya 12.’si olmayı başardı. Oxford, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ve Cambridge’ın ilk üç sırada yer aldığı listede Çankaya’yı, 401-500 bandında Sabancı, 501-600 bandında Bilkent, Hacettepe, Koç üniversiteleri; 601-800 bandında Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ; 801-1000 bandında Atılım, İstanbul, Karabük üniversiteleri takip etti. Listede 1001+ bandında ise Türkiye’den 23 üniversite yer aldı.



