e-Okul sınav sonuçları not sorgulama | E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş

Milyonlarca öğrenci 15 Kasım'da ara tatile girecek. Bu sene ilk kez uygulanacak olan ara tatil öncesi öğrenciler ve veliler e Okul sistemine giriş yaparak öğrenci notlarını sorgulamak istiyor. Peki, e-okul not sorgulama nasıl yapılır?

E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul sistemine giriş yapmak için Öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası gerekmektedir. Veliler gerekli bilgileri "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine girdikten sonra öğrencilerinin okul durumları ile ilgili tüm detaylara ulaşmaları mümkün.

E-OKUL NOT SORGULAMA

E-Okul sisteminde en çok yapılan işlemlerden birisi de öğrenci notunu sorgulama işlemidir. Veliler öğrencinin notlarına sisteme giriş yaparak ulaşabilir.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklanması gerekiyor.

Not sorgulama işlemli, öğretmenlerin sisteme girmiş olduğu notlar dahilinde yapılabilmektedir.

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