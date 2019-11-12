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    HaberlerEğitim Haberlerie-Okul sınav sonuçları not sorgulama | E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş
    12.11.2019 - 09:52 |

    e-Okul sınav sonuçları not sorgulama | E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş

    E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine giriş nasıl yapılır? Öğrenci ve velilerin, öğretmenler tarafından sisteme işlenen sınav sonuçlarına ve öğrencinin okul bilgilerine ulaşabildikleri sistem olan e-Okul VBS'ye giriş nasıl yapılır? İşte e-okul giriş ekranı ve sınav sonuçları sorgulama.

    e-Okul sınav sonuçları not sorgulama | E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş

    Milyonlarca öğrenci 15 Kasım'da ara tatile girecek. Bu sene ilk kez uygulanacak olan ara tatil öncesi öğrenciler ve veliler e Okul sistemine giriş yaparak öğrenci notlarını sorgulamak istiyor. Peki, e-okul not sorgulama nasıl yapılır?

    E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

    E-Okul sistemine giriş yapmak için Öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası gerekmektedir. Veliler gerekli bilgileri "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine girdikten sonra öğrencilerinin okul durumları ile ilgili tüm detaylara ulaşmaları mümkün.

    E-OKUL NOT SORGULAMA

    E-Okul sisteminde en çok yapılan işlemlerden birisi de öğrenci notunu sorgulama işlemidir. Veliler öğrencinin notlarına sisteme giriş yaparak ulaşabilir.

    E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklanması gerekiyor.

    Not sorgulama işlemli, öğretmenlerin sisteme girmiş olduğu notlar dahilinde yapılabilmektedir.

    E OKUL GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

     

    12 Kasım 2019 Magazin Bülteni12 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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