e YDS /12 başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM giriş

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3050, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

E YDS/12 NE ZAMAN?

e-YDS 2019/12 İngilizce alanında, 09 Kasım 2019 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

E YDS /12 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-YDS başvuruları, ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden alınıyor.

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E YDS BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

Sınava başvuru süreci, 16 Ekim 2019 - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında olacak.