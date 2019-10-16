BİST93.669-1,67EURO 6,52-0,22USD5,89-0,42ALTIN281,640
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEğitime-YDS 2019/11 İngilizce sınava giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM giriş
    16.10.2019 - 15:47 |

    e-YDS 2019/11 İngilizce sınava giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM giriş

    e- YDS sınav giriş yerleri belli oldu. ÖSYM tarafından uygulanacak olan e - YDS sınavı için heyecan dorukta. Peki e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? e-YDS ne zaman uygulanacak?

    e-YDS 2019/11 İngilizce sınava giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM giriş

    19 Ekim 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/11 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

     ÖSYM'DEN SAAT UYARISI

    "DİKKAT!

    19 Ekim 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/11 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    ÖSYM BAŞKANLIĞI"

    E YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mardin'de 156 okulda eğitime 2 gün ara verildi

    Mardin'de 156 okulda eğitime 2 gün ara verildi

    Engelli adamı 30 kez bıçaklayarak öldürdüler!

    Engelli adamı 30 kez bıçaklayarak öldürdüler!

    Yürek yakan sözler: Annem kalp krizi zannediyor

    Yürek yakan sözler: Annem kalp krizi zannediyor

    Polis, yürümekte zorlanan 85 yaşındaki kadını kucağında taşıdı

    Polis, yürümekte zorlanan 85 yaşındaki kadını kucağında taşıdı

    Sıradaki Haber