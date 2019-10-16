e-YDS 2019/11 İngilizce sınava giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM giriş

19 Ekim 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/11 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI

"DİKKAT!

19 Ekim 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/11 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

E YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ



