16.10.2019 - 15:47 |
e-YDS 2019/11 İngilizce sınava giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM giriş
e- YDS sınav giriş yerleri belli oldu. ÖSYM tarafından uygulanacak olan e - YDS sınavı için heyecan dorukta. Peki e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? e-YDS ne zaman uygulanacak?
19 Ekim 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/11 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
ÖSYM'DEN SAAT UYARISI
"DİKKAT!
19 Ekim 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/11 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI"