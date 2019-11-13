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    13.11.2019 - 14:35 |

    e-YDS 2019/13 İngilizce Başvuru başladı! e- YDS ne sınavı zaman?

    Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2019/13 İngilizce) başvuruları başladı. ÖSYM tarafından alınacak olan e-YDS başvurusu nasıl yapılır? e - YDS ne zaman uygulanacak?

    e-YDS 2019/13 İngilizce Başvuru başladı! e- YDS ne sınavı zaman?

     Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3050, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

    E YDS NE ZAMAN?

    e-YDS 2019/13 İngilizce alanında, 21 Aralık 2019 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

    E YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Sınava başvuru süreci, 13 Kasım 2019 - 12 Aralık 2019 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

    13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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