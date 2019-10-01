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    HaberlerEğitime YDS başvuru işlemleri devam ediyor! Son gün ne zaman? e YDS/11 sınav tarihi
    01.10.2019 - 11:46 |

    e YDS başvuru işlemleri devam ediyor! Son gün ne zaman? e YDS/11 sınav tarihi

    e-YDS 2019/11 İngilizce başvuruları devam ediyor. 11 Eylül 2019 tarihinde başlayan e YDS başvuruları, 10 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek. Peki e YDS başvurusu nasıl yapılır? e YDS başvurularında son gün ne zaman?

    e YDS başvuru işlemleri devam ediyor! Son gün ne zaman? e YDS/11 sınav tarihi

    Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3050, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

    E YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresi üzerinden e YDS başvuruları alınıyor.

    E YDS BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

    E YDS NE ZAMAN?

    e-YDS 2019/11 İngilizce alanında, 19 Ekim 2019 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

     

     

     

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