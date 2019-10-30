e YDS başvuruları devam ediyor! e YDS başvurusu nasıl yapılır? e YDS ne zaman uygulanacak?

16-31 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak olan e YDS başvurularında son iki gün. Bugün ve yarın devam edecek olan e YDS başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte e YDS hakkında bilinmesi gerekenler...

E YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e YDS başvuruları https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav ücreti yatırılarak alınıyor.

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E YDS NE ZAMAN?

e YDS sınavı 9 Kasım 2019 tarihinde saat 13:45'te uygulanacak.