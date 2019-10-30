BİST99.048 -0,79EURO6,390,18USD5,750,14ALTIN275,030,20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEğitime YDS başvuruları devam ediyor! e YDS başvurusu nasıl yapılır? e YDS ne zaman uygulanacak?
    30.10.2019 - 10:14 |

    e YDS başvuruları devam ediyor! e YDS başvurusu nasıl yapılır? e YDS ne zaman uygulanacak?

    Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/12 İngilizce) için başvuru işlemleri devam ediyor. 16 Ekim 2019 tarihinde başlayan e YDS başvuruları, 31 Ekim'e kadar devam edecek. Peki e YDS başvurusu nasıl yapılır? e YDS ne zaman uygulanacak?

    e YDS başvuruları devam ediyor! e YDS başvurusu nasıl yapılır? e YDS ne zaman uygulanacak?

    16-31 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak olan e YDS başvurularında son iki gün. Bugün ve yarın devam edecek olan e YDS başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte e YDS hakkında bilinmesi gerekenler...

    E YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    e YDS başvuruları https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav ücreti yatırılarak alınıyor.

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

    E YDS NE ZAMAN?

    e YDS sınavı 9 Kasım 2019 tarihinde saat 13:45'te uygulanacak.

    30 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    HDP önündeki eylemde 58'inci gün

    HDP önündeki eylemde 58'inci gün

    Jeneratörle yakalandı! Gerçek şok etti

    Jeneratörle yakalandı! Gerçek şok etti

    Black Friday ne zaman? Kara cuma hangi tarihte?

    Black Friday ne zaman? Kara cuma hangi tarihte?

    300 ameliyat geçirdi! Son operasyon için gün sayıyor

    300 ameliyat geçirdi! Son operasyon için gün sayıyor

    Sıradaki Haber