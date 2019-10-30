30.10.2019 - 10:14 |
e YDS başvuruları devam ediyor! e YDS başvurusu nasıl yapılır? e YDS ne zaman uygulanacak?
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/12 İngilizce) için başvuru işlemleri devam ediyor. 16 Ekim 2019 tarihinde başlayan e YDS başvuruları, 31 Ekim'e kadar devam edecek. Peki e YDS başvurusu nasıl yapılır? e YDS ne zaman uygulanacak?
16-31 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak olan e YDS başvurularında son iki gün. Bugün ve yarın devam edecek olan e YDS başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte e YDS hakkında bilinmesi gerekenler...
E YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
e YDS başvuruları https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav ücreti yatırılarak alınıyor.
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E YDS NE ZAMAN?
e YDS sınavı 9 Kasım 2019 tarihinde saat 13:45'te uygulanacak.