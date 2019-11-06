06.11.2019 - 14:46 |
e - YDS sınav giriş yerleri belli oldu! e YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
e-YDS 2019/12 İngilizce sınava giriş belgeleri açıklandı. e-YDS adayları sınav giriş yerlerini öğrenmek için arayışa koyuldu. Peki e YDs sınav giriş belgesi nasıl alınır? e-YDS/12 İngilizce sınavı ne zaman uygulanacak?
e-YDS 2019/12 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. e-YDS sınav giriş belgeleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreler ile alınıyor.
E YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
E YDS NE ZAMAN?
e-YDS 2019/12 İngilizce Sınavı 9 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.
ÖSYM'DEN SAAT UYARISI
"DİKKAT!
09 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/12 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI"