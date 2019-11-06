BİST101.4940,96EURO6,380,21USD5,750,03ALTIN275,020,19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEğitim Haberlerie - YDS sınav giriş yerleri belli oldu! e YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
    06.11.2019 - 14:46 |

    e - YDS sınav giriş yerleri belli oldu! e YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

    e-YDS 2019/12 İngilizce sınava giriş belgeleri açıklandı. e-YDS adayları sınav giriş yerlerini öğrenmek için arayışa koyuldu. Peki e YDs sınav giriş belgesi nasıl alınır? e-YDS/12 İngilizce sınavı ne zaman uygulanacak?

    e - YDS sınav giriş yerleri belli oldu! e YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

    e-YDS 2019/12 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. e-YDS sınav giriş belgeleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreler ile alınıyor.

    E YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    E YDS NE ZAMAN?

    e-YDS 2019/12 İngilizce Sınavı 9 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.

    ÖSYM'DEN SAAT UYARISI

    "DİKKAT!

    09 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/12 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    ÖSYM BAŞKANLIĞI"

    6 Kasım 2019 Magazin Bülteni6 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fatih'te yangın paniği! Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

    Fatih'te yangın paniği! Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

    Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı tüneli tamamlandı

    Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı tüneli tamamlandı

    Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi açıklama yaptı mı?

    Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi açıklama yaptı mı?

    Zuhal Topal kaç yaşında? Zuhal Topal kimle evli?

    Zuhal Topal kaç yaşında? Zuhal Topal kimle evli?

    Sıradaki Haber