e-YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama

2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019) sınavı bugün gerçekeleşti. ÖSYM büyük bir sürpriz yaparak sonuçları saat 19.00'da ilan etti. Yapılan duyuruda ise "21 Aralık 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/13 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 21 Aralık 2019 tarihinde saat 19.00'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir." denildi.

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