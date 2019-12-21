21.12.2019 - 19:06 |
e-YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın sonuçları az önce açıklandı. ÖSYM saat 19.00'da sonuçlaırn ilan edildiğini duyurdu. Aşağıdaki linke tıklayarak sonuçları öğrenebilirsiniz.
2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019) sınavı bugün gerçekeleşti. ÖSYM büyük bir sürpriz yaparak sonuçları saat 19.00'da ilan etti. Yapılan duyuruda ise "21 Aralık 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/13 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Sınav sonuçları, 21 Aralık 2019 tarihinde saat 19.00'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir." denildi.
E-YDS SONUÇLAIR İÇİN TIKLAYINIZ