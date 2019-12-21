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    21.12.2019 - 19:06 |

    e-YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama

    2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın sonuçları az önce açıklandı. ÖSYM saat 19.00'da sonuçlaırn ilan edildiğini duyurdu. Aşağıdaki linke tıklayarak sonuçları öğrenebilirsiniz.

    e-YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama

     

    2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019) sınavı bugün gerçekeleşti. ÖSYM büyük bir sürpriz yaparak sonuçları saat 19.00'da ilan etti. Yapılan duyuruda ise "21 Aralık 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/13 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Sınav sonuçları, 21 Aralık 2019 tarihinde saat 19.00'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

    Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir." denildi.

    E-YDS SONUÇLAIR İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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