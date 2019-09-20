Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi sınav giriş belgesi | EUS saat kaçta?

21 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

EUS SINAV GİRŞİ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

EUS SATA KAÇTA BAŞLAYACAK?

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) yarın(21 Eylül) 10:15'de başlayacak.

SINAVIN UYGULANMASI



Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınav saatinden en az 1 saat önce girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.



Sınav süresince adayların;



- Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

- Salondaki görevlilere soru sormaları,

- Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları,

- Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

- Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

- Birbirlerine kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

- Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

- Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

- Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.



Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara

uyarıda bulunmayabilirler. Uyarılmış olsun veya olmasın, kurallara aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve bu adayların sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır. Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan, ayrıca Sınava Giriş Belgesini teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır. Sınav görevlilerinin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde sınav kurallarının ihlal edilip edilmediğinin tespitinde kanıt olarak kullanılacaktır. Sınav görevlileri tarafından tutanakta belirtmemiş olsa da kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde kural ihlali yaptığı tespit edilen adayların sınavı iptal edilir. Sınav sırasında ÖSYM Temsilcileri sınav salonlarını dolaşabilir ve gerekli gördükleri takdirde Sınava Giriş Belgeleri ile kimlik kontrollerini yeniden yapabilirler.