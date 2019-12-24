24.12.2019 - 19:12 |
Eğitimciler için yeni 'Kariyer ve ödüllendirme sistemi'
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları kurumu, eğitimcilerin ve eğitim kurulu yöneticilerinin mesleki gelişimi ve kapasitesini güçlendirme doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı'na bir model sundu.
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurumu'nun mesleki gelişim modeli kapsamında şu ifadeler yer aldı:
Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin mesleki gelişimi konusunda; okullar başta olmak üzere kurumsal kapasitenin güçlendirildiği, sürekli gelişim anlayışına dayalı, kariyer ve ödüllendirme sistemiyle ilişkilendirilmiş bir model ortaya konularak Cumhurbaşkanımıza sunulmuştur.