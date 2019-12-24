Eğitimciler için yeni 'Kariyer ve ödüllendirme sistemi'

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurumu'nun mesleki gelişim modeli kapsamında şu ifadeler yer aldı:

Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin mesleki gelişimi konusunda; okullar başta olmak üzere kurumsal kapasitenin güçlendirildiği, sürekli gelişim anlayışına dayalı, kariyer ve ödüllendirme sistemiyle ilişkilendirilmiş bir model ortaya konularak Cumhurbaşkanımıza sunulmuştur.







