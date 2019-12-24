Ekol göz Menemen Süper Lig'e

TFF 1. Lig’de evinde Bursaspor’u 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor, tüm dikkatleri üzerine çekti. 3 puanı hanesine yazdırarak toplamda 28 puana ulaşan ve 2. sıraya yerleşen sarı lacivertlilerin isim ve göğüs sponsoru Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baz, “Menemen camiası ile birlikte bir ekol oluşturduk. Galibiyetleri sürdürerek takımımızı Süper Lig’e taşımak istiyoruz” dedi. Öte yandan Başkan Baz, isim sponsoru oldukları bir diğer Ege takımı olan Ekol Hastaneleri Balıkesirspor’un da yükselişe geçmesini ve Play Off hattında Süper Lig mücadelesi sürdürmesini beklediklerini belirtti.



‘Sırada Altınordu var’



Evlerinde Bursaspor’a karşı 2-1 kazandıkları maçtan sonra açıklamalarda bulunan Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, “Benim oyuncularım kazanmak istediği zaman sahada kimse karşısında duramaz. Hiçbir başarının tesadüf olmadığını bu galibiyetle de herkese ispatladılar” diye konuştu. Ligin ilk yarısının kapanış maçında Altınordu ile karşılaşacaklarını hatırlatan Laleci, “Altınordu’yu da geçerek devre arasına moralli girmek istiyoruz” dedi.



‘Ekol Göz güç veriyor’



Üst üste alınan galibiyetlerde isim ve göğüs sponsorları Ekol Hastaneleri’nin gücünü arkalarında hissettiklerini belirten Laleci, “Sezon başında Ekol Göz Hastanesinin takımımıza yapmış olduğu katkı ve sponsorluk gücümüze güç kattı. Bu sayede yeni sezona moralli başladık. Bu anlamda ben bir kez daha Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baz başta olmak üzere tüm yönetime teşekkür ediyorum. Hedefimiz kendilerine verdiğimiz Süper Lig sözünü tutmak” dedi.



‘Biz İzmir’iz’

Zorlu geçen Bursaspor karşılaşmasında kazanarak galibiyet serisini sürdüren Ekol Göz Menemenspor’da Başkan Tahir Şahin ise takımın özverisini taktir etti. Başkan Şahin, “Bizim adımıza kritik ve önemli bir galibiyet oldu. TFF 1. lig’e yeni çıkmış bir ekip olarak sezon başında zor şartlar altında planlamamızı yaparken, yönetim olarak bazı hatalar yaptık. Fakat tüm bu sorunlara rağmen teknik heyetimiz, futbolcularımız ve camiamız bir bütün olarak kimsenin beklemediği bir başarı ivmesi yakaladık ve buraya kadar geldi. Bizim için bu sezon esas olan ligi tanımak, ayaklarımızın yere bastığını hiçbir zaman unutmadan önümüze ne çıkarsa çıksın ilkeli bir şekilde yürümekti. Haddimizi bilerek mücadele etmeye devam ediyoruz. Futbolcularımız özverili şekilde çalışarak örnek bir mücadele sergiliyor. Hepsini teker teker kutluyorum. Onlara güvenim sonsuz. Onlar da bizlerin yüzünü kara çıkartmıyor. Son olarak hatırlatmak isterim ki bu kulüp sadece Menemenliler’in değil, aynı zamanda İzmir’in de bir parçası. Tüm İzmirliler’i destek olmaya ve Süper Lig yürüyüşümüzde bizi yalnız bırakmamaya davet ediyoruz” dedi.