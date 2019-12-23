EKPSS tercihleri sona eriyor! 2019 EKPSS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından alınan EKPSS tercihleri sona eriyor. 19 Aralık'ta başlayan EKPSS tercih işlemlerini gerçekleştirecek adaylar bugün 23.59'a kadar bitirmeleri gerekiyor.

EKPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih yapmak istediğiniz kadroları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız.

Bu sıralamada kadronun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir.

Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız.

Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresine giriniz “ADAY İŞLEMLERİ” alanından EKPSS/Kura Tercih işlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.

EKPSS/Kura Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Tercih listenizdeki kadro kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız.

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EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN NASIL AÇIKLANACAK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektiri. EKPSS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz belli olmadı. ÖSYM'den konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.