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    HaberlerEğitimEUS sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM giriş
    19.09.2019 - 12:32 |

    EUS sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM giriş

    Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı giriş yerleri belli oldu. ÖSYM tarafından uygulanacak EUS sınavı için heyecan dorukta. Peki EUS sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? EUS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

    EUS sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM giriş

    Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ne zaman uygulanacak? EUS sınavına katılacak adayların sınav giriş yerleri belirlendi.

    EUS SINAV GİRŞİ BELGESİ NASIL ALINIR?

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

    SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ


    EUS SINAVI NE ZAMAN?

    Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) 21 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak.

     

     

    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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