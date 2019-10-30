30.10.2019 - 07:50 |
Genç modacının tasarımı gökyüzünü süslüyor
Atlasglobal Havayolları’nın kabin ekibinin kıyafetleri için düzenlediği tasarım yarışmasını İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 4. sınıf öğrencisi Yaren Eren kazandı.
Eren’in koleksiyonuyla ilk uçuş, İstanbul - Belgrad arasında gerçekleştirildi.
Koleksiyonunda kabin ekibinin hem rahat olabilecekleri hem de fonksiyonel bir kıyafet oluşturduğunu söyleyen Yaren Eren, projeyle sektöre adım atmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.
Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.