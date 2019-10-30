Genç modacının tasarımı gökyüzünü süslüyor

Eren’in koleksiyonuyla ilk uçuş, İstanbul - Belgrad arasında gerçekleştirildi.

Koleksiyonunda kabin ekibinin hem rahat olabilecekleri hem de fonksiyonel bir kıyafet oluşturduğunu söyleyen Yaren Eren, projeyle sektöre adım atmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.