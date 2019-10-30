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    HaberlerEğitimGenç modacının tasarımı gökyüzünü süslüyor
    30.10.2019 - 07:50 |

    Genç modacının tasarımı gökyüzünü süslüyor

    Atlasglobal Havayolları’nın kabin ekibinin kıyafetleri için düzenlediği tasarım yarışmasını İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 4. sınıf öğrencisi Yaren Eren kazandı.

    Genç modacının tasarımı gökyüzünü süslüyor

    Eren’in koleksiyonuyla ilk uçuş, İstanbul - Belgrad arasında gerçekleştirildi.
    Koleksiyonunda kabin ekibinin hem rahat olabilecekleri hem de fonksiyonel bir kıyafet oluşturduğunu söyleyen Yaren Eren, projeyle sektöre adım atmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

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