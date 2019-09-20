Gençler neden mutsuz?

Üniversitedeyken bu nedenlerle mutlu bir öğrencilik geçiremeyen öğrenciler, mezun olunca iş bulamakta zorlanıyor ya da istemedikleri işlerde çalışıyorlar. Eğitim sistemi, toplum baskısı, birey olarak ailede kabul görmeme gibi nedenlerin yanı sıra sosyal medyadaki sanal dünya da gençlerin mutsuzluğunu perçinliyor.



Türkiye’de gençlerin büyük bir kısmı mutsuz. Bu yapılan araştırmalarla da kanıtlanıyor. Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından yayımlanan 2019 yılı Dünya Mutluluk Raporu’na göre Türkiye 156 ülke arasında 79. sırada. TÜİK’in Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre de 2018’de, 18-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 55,4 kendini mutlu olarak beyan ediyor. Yani her iki gençten biri mutsuz. Araştırmaya göre genç erkekler, genç kadınlara göre daha mutsuz. Mutluluğun sebepleri arasında ilk sırayı sağlık alırken, onu başarı ve sevgi izliyor. Bunlara sahip olmamak, mutsuzluk nedeni. Ancak son yıllarda sosyal medya da gençlerin psikolojisini olumsuz etkiliyor. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımların beğeni oranı kadar mutlu olan gençler, sanal hayattaki kişilere özeniyor. Peki, diğer sebepler neler? Gençlere neden mutsuz olduklarını sorduk. İşte cevaplar…



‘Sağlıklı beslenemiyorum’



Özdemir Güneş









Spor yapıyorum. Beslenmeme dikkat etmem gerekiyor ama bunu yapamıyorum. Tavuk göğsü almakta bile zorlanıyorum. Ailemden aldığım para, temel şeylere gidiyor, sağlıklı beslenmek istiyorum.



Mert Kadıoğlu









İstediğim hiçbir etkinliğe gidemiyorum. Burs zaten az. Bir şehir görmek istesem param yetmez. Birinci sınıftayım ama şimdi- den iş konusunda sıkıntı yaşayacağımı düşünüyorum.



BATUHAN ALA









Yurtta kalıyorum, tek gelirim ailemden. Aldığım para ayakta kalmama yetiyor. Mesela maça gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Mezun olunca iş bulup bulamama ve askerlik gibi konular da var.



Oğuz Ağargül









Maddi sıkıntılar ve toplumun bizi bir kalıba sokmaya çalışması büyük sorun. Toplumda farklılıklarımızla var olmakta zorlanıyoruz. Ayrıca kültürel etkinliklere katılmak çok pahalı.



‘Her şey maddiyat’



Ekim Atay









Tabii ki ekonomi. Şu an rahat bir şekilde eğitim, barınma, gıda gibi temel ihtiyaçlarım için iyi bir hizmet alamıyorum. Maddi olarak kaynak olmayınca mutsuz oluyor insan. Son dönemlerde bu daha da arttı.



Buğra Büyüksaraçoğlu









Avrupa’daki gençlerin yaşadığı hayatı yaşayamıyoruz. Örneğin onlara kültür, gezi gibi aktiviteleri için burslar veriliyor. Kültürel etkinliklere kolay ulaşıyorlar, yurt dışına çok rahat gidiyorlar. Örneğin ben yurt dışını görmeyi çok istememe rağmen gidemiyorum.



Deniz Umut Uçar







Çünkü gençler ne yapacaklarını bilmiyorlar. Belki mutlu olacakları aktiviteler var ama bunu araştıracak, çıkıp bulacak cesaretleri yok. Bence bunun en büyük nedeni de aileden yeterince ilgi görmemek. Ben şu an ne mutlu ne de mutsuzum ama gelecek kaygım var.



Enes Çınar: Ekonomik nedenler büyük etken. Öğrenciyken KYK kredisiyle geçinmek zaten zor. 4 yıl zorluk yaşanıyor sonra mezun olunca da iş bulamıyoruz. İş bulunsa bile çok düşük maaşlar veriliyor. Bu da gençleri mutsuzluğa götürüyor. Her şey maddiyata çıkıyor.



‘Mahalle baskısı var’







Sena Karael: Sosyal medya. Çünkü orada bir kutuplaşma var. Bu yüzden insanlar mutsuz oluyor. Mutsuz olamamak için kendimi sosyal medyadan soyutlamaya çalışıyorum.



İnci Çokay: En önemli nedeni eğitim sistemi. Örneğin ben üniversiteyi çok zor kazandım. Turizm okuyorum ama aslında piyano eğitimi almak istiyordum. İstemediğim bir bölüme yerleştim. Ayrıca bizlere mahalle baskısı yapıldığını düşünüyorum.



Merve Balçık: Bence aileler gençleri birey olarak kabul etmiyor. Aileden bunu gören gençler de toplumda yer edinmediğini düşündüğü için mutlu olamıyor.



‘Çevre önemli etken’



Demet İlce: Radyo televizyon ve sinema bölümünde okuyorum. Çevrem sürekli bu alanı okuma dedi, karşı çıktılar ama onları dinlemedim. Bu baskıyı çok hissetim ama bu şekilde mutlu olacağım diye onları dinlemedim.









Zuhal Sönmezer: Sosyal medya etkiliyor. Gençler, oradaki beğenileri, ilgiyi gerçek hayatta bulmaya çalışıyorlar. Ama gerçek hayat sosyal medya gibi değil. Bir şeyler başarmak, çabalamak gerekiyor.







