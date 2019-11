Her ile öğretmen destek noktası

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin mesleki gelişimi için her ilçeye öğretmen destek noktası açılacağını açıkladı. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 81 il ve 957 ilçede kurulacak öğretmen destek noktalarını tanıtan Selçuk, destek noktalarının eğitimde yapılan çok sayıda işin bir araya getirilerek etkisinin artırılmasını sağlayacak bir altyapı sunacağını belirtti. Bu merkezlerin Ankara’dan bir genelgeyle, talimatla gönderilen bir içerik olmayacağının altını çizen Selçuk, 81 il 957 ilçede kurulacak öğretmen destek noktalarına ilişkin şu bilgileri verdi:



Her okulla irtibatlı



“Bu noktalarda, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri gibi bütün Türkiye’nin birikimi ile öğretmenlerin mesleki gelişimindeki her ihtiyacını karşılayabilecek bir yapı kurmayı hedefliyoruz. Bu noktalarda, öğretmenler arasında bir hiyerarşi ilişkisi kurmadan, güvene ve eşitliğe dayalı ve dayanışmacı bir yaklaşım söz konusu olacak. Bu noktalar, öğretmen ve yöneticilerimiz için mesleki gelişim için bir platform olacak. Bunun bir dijital platform ile bütün öğretmenlerimizin Türkiye’deki her okulla irtibatı eş zamanlı olarak sağlanabilecek. Buralarda, bir notlandırma asla söz konusu değil, sadece kapasite yönetimini geliştirmek ve mevcut kaynakları daha iyi yönetebilmek için öğretmenlerimizin mesleki gelişim anlamında ihtiyaç duydukları her şeye anlık, yerinde, zamanında ulaşabilecekleri ve bunu bir katma değere dönüştürebilecekleri bir anlayış olacak.”



Selçuk, “Her bir okul, her bir öğretmen, her bir il; hepsi bu platformun üzerinde belirlenen parametreler üzerinden birbiriyle alışveriş yapma, birbirlerinin kaynaklarından istifade etme gibi konularda etkili bir iletişime girme imkanı bulacaklar” dedi.