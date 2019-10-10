İlk ara tatil ne zaman? Ara tatile kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulamaya alınan ara tatiller bu sene ilk kez yapılacak. Peki, ilk ara tatil ne zaman? Ara tatil tarihleri belli oldu mu?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili Kasım ayında yapılacak. 15 Kasım Cuma günü ders bitiminde tatile çıkacak olan öğrenciler 25 Kasım Pazartesi günü okula başlayacak.

İkinci bir haftalık ara tatil ise Nisan ayında olacak. İkinci ara tatil ise 3 Nisan Cuma ders bitiminde başlayacak 13 Nisan Pazartesi günü öğrenciler için ders zili çalacak.

15 TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat'ta başlayacak.

Okullar 19 Haziran 2020'de kapanacak.