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    HaberlerEğitimİlk ara tatil ne zaman? MEB okullarda ara tatil tarihlerini açıkladı
    28.09.2019 - 16:12 |

    İlk ara tatil ne zaman? MEB okullarda ara tatil tarihlerini açıkladı

    Ara tatiller ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl uygulamaya alınacak olan ara tatiller için öğrenciler heyecanlı. Peki, ilk ara tatil ne zaman yapılacak? İşte MEB tarafından yayınlanan 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimi tatil tarihleri...

    İlk ara tatil ne zaman? MEB okullarda ara tatil tarihlerini açıkladı

    Milli Eğitim Bakanlığı okullarda bu yıl uygulanacak olan tatil tarihlerini belirledi. Milyonlarca öğrenci ara tatiller için geri sayıma başladı. Peki, ilk ara tatil ne zaman yapılacak?

    İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

    2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili Kasım ayında yapılacak. 15 Kasım Cuma günü ders bitiminde tatile çıkacak olan öğrenciler 25 Kasım Pazartesi günü okula başlayacak.

    İkinci bir haftalık ara tatil ise Nisan ayında olacak. İkinci ara tatil ise 3 Nisan Cuma ders bitiminde başlayacak 13 Nisan Pazartesi günü öğrenciler için ders zili çalacak.

    15 TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

    9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat'ta başlayacak.

    Okullar 19 Haziran 2020'de kapanacak.

    27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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