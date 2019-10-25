İmam hatiplerin sayısı 5 bin 138’e ulaştı

Bütçe raporunda şu tespitler yer aldı:



25 Eylül 2019 itibarıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında 77 bin 185’i eğitim kurumu yöneticisi, 765 bin 685’i kadrolu öğretmen ve 103 bin 225’i sözleşmeli öğretmek olmak üzere 946 bin 95 öğretmen ile diğer hizmet sınıflarında 82 bin 192 personel olmak üzere 1 milyon 28 bin 287 çalışan personel var.

Enerji Verimli Okul Modeli Geliştirilmesi projesi kapsamında 2020’de, 32 derslikli bir adet okul enerji verimlisi olarak tasarlanacak.



Enerji Tasarrufunda Etkin ve Çevreye Duyarlı Eğitim Kurumları Projesi’ne 25 milyon TL aktarılacak. 200 okulun enerji verimliliğine yönelik talebi karşılanacak. 8 milyon TL’lik ödenek 10 pilot ile aktarıldı, 147 okulda çalışma gerçekleştirildi.

Güvenli Okullar Projesi ile deprem riskine karşı önlem almak için 2015’ten itibaren 4 bin 500 eğitim kurumunun tahkikleri yaptırıldı. Diğer kurumlara yönelik çalışmalar sürüyor.



2018’de 4 bin 340 olan imam hatip okulları, 2019’da 13 Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) 311’i sınavla öğrenci alan Proje Anadolu İHL, 1590 Anadolu İHL, 3 bin 535 imam hatip ortaokulu olmak üzere 5 bin 138’e ulaştı. 2019’da 58 imam hatip okulu pansiyonu, 206’sı kız Anadolu İHL pansiyonu olmak üzere 918 pansiyon var. Pansiyonda kalan öğrenci sayısı 90 bin.

Kitlesel göçle Türkiye’ye gelen 648 bin 592 öğrencinin eğitime erişimi sağlandı. Çoğu Suriyeli ve Iraklı olan öğrencilerden 534 bin 122’si Türkçe müfredatla eğitim görmekte. 19 ildeki 213 geçici eğitim merkezinde ise tamamı Suriyeli olmak üzere 96 bin 841 öğrenci eğitim görmekte. Açık öğretim okullarına kayıtlı geçici koruma altında Türkiye’ye gelen 17 bin 629 öğrenci var. Mesleki ve teknik kurslara 60 bin 921, genel kurslara 364 bin 850 olmak üzere 425 bin 771 Suriyeli kursiyer katılım sağladı.