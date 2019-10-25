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    HaberlerEğitimİSG 2. Dönem başvuruları başladı! İş Sağlığı ve Güvenliği sınav başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM giriş
    25.10.2019 - 10:19 |

    İSG 2. Dönem başvuruları başladı! İş Sağlığı ve Güvenliği sınav başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM giriş

    İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuru işlemleri bugün başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru, İSG adaylarını harekete geçirdi. Peki İSG başvurusu nasıl yapılır? İSG başvurularında son gün ne zaman?

    İSG 2. Dönem başvuruları başladı! İş Sağlığı ve Güvenliği sınav başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM giriş

    2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2. Dönem Sınavı (2019-İSG 2. Dönem), 14 Aralık 2019 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illerinde uygulanacaktır.

    İSG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

    İSG BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

    25 Ekim'de başlayan İSG başvuruları, 6 Kasım 2019 tarihinde sona erecek.

     

    25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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