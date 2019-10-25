İSG 2. Dönem başvuruları başladı! İş Sağlığı ve Güvenliği sınav başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM giriş

2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2. Dönem Sınavı (2019-İSG 2. Dönem), 14 Aralık 2019 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illerinde uygulanacaktır.

İSG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ



İSG BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

25 Ekim'de başlayan İSG başvuruları, 6 Kasım 2019 tarihinde sona erecek.