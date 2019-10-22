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    Haberler EğitimKasım ara tatili ne zaman? İlk ara tatile kaç gün var?
    22.10.2019 - 11:09 |

    Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara tatile kaç gün var?

    Ara tatiller ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlere göre öğrenciler bu sene iki ara tatil yapacaklar. 15 tatil haricinde yapılacak ara tatiller ayın kaçında olacak? İşte ilk ara tatil tarihi...

    Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara tatile kaç gün var?

    MEB ara tatil tarihlerini duyurdu. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanacak olan ara tatiller için geri sayım başladı. Peki, ilk ara tatil ne zaman yapılacak?

    ARA TATİLLER NE ZAMAN?

    2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili Kasım ayında yapılacak. 15 Kasım Cuma günü ders bitiminde tatile çıkacak olan öğrenciler 25 Kasım Pazartesi günü okula başlayacak.

    İkinci bir haftalık ara tatil ise Nisan ayında olacak. İkinci ara tatil ise 3 Nisan Cuma ders bitiminde başlayacak 13 Nisan Pazartesi günü öğrenciler için ders zili çalacak.

    15 TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

    9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat'ta başlayacak.

    Okullar 19 Haziran 2020'de kapanacak.

    22 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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