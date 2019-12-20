BİST111.1770,52EURO6,58-0,47USD5,94-0,04ALTIN282,22-0,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS/2 sonuçları sorgula
    ABONE OL
    20.12.2019 - 13:41 |

    KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS/2 sonuçları sorgula

    KPSS tercih sonuçları açıklandı. 3-12 Aralık tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleşen KPSS 2019/2 tercih sonuçları az önce açıklandı. Adaylar tercih sonuçlarını ÖSYM AİS üzerinden sorgulayabilecek.

    KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS/2 sonuçları sorgula

    03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2019 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

    KPSS TERCİH SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

    Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

    SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

    SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

    İndirimli olarak resmen başladı!

    İndirimli olarak resmen başladı!

    Doğa Koleji nasıl battı?

    Doğa Koleji nasıl battı?

    Sıradaki Haber