20.12.2019 - 13:41 |
KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS/2 sonuçları sorgula
KPSS tercih sonuçları açıklandı. 3-12 Aralık tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleşen KPSS 2019/2 tercih sonuçları az önce açıklandı. Adaylar tercih sonuçlarını ÖSYM AİS üzerinden sorgulayabilecek.
03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2019 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.