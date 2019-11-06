Kritik günler... KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğrenci özellikle de bu sene yeni üniversite öğrencisi olanlar KYK burs sonuçlarını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK burs ücretlerine zam müjdesi sonarası ise aramalar daha da arttı. Öte yandan geçen sene burs sonuçlarının kasım ayının ortalarında açıklanması beklentileri de iyice artırmış durumda...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs sonuçları hakkında şimdilik Kredi Yurtlar Kurumu'ndan yapılan bir açıklama yok. Geçen sene burs sonuçları 13 Kasım'da açıklanmıştı. Bu sene de sonuçların yine bu tarihlerde açıklanması bekleniyor.