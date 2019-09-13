Kütüphaneler de ‘sınıf’ olacak

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldı. Bakan Selçuk, konuşmasında geçen yıl eylülde müzelerin öğretmen ve öğrenciler için eğitim ortamı olarak kullanılmasına ilişkin bir protokol yapıldığını hatırlatarak, bu konuda mesafe kaydettiklerini söyledi.



Protokolle müzelerin yanı sıra kütüphanelerin de eğitim ortamı olarak kullanılmasının önünün açıldığını kaydeden Selçuk, “Kütüphanelerimizde, eğitimde drama, masal anlatımı, zekâ oyunları, okuma kültürü ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi için ciddi bir ortam var. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Eğitim öğretimi sınıfın biraz dışına taşımak istiyoruz” dedi.



Dijital arşive ulaşılabilecek



Protokol kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dijital yayın arşivinin öğretmenlerin kullanımına sunulacağını belirten Selçuk, “Öğretmenlerimizin sahne sanatları konusunda eğitim alması, eğitimde drama konusunda çalışmalar yapması sınıftaki performanslarını çok olumlu biçimde etkiliyor. Bu yüzden bu faaliyetleri derinleştirme konusundaki amaçlarımız da gün geçtikçe büyüyor” diye konuştu.



Sinema Genel Müdürlüğü ve MEB’in ortaklaşa başlattığı “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi” ile 2 milyona yakın öğrencinin sinemayla tanıştırıldığını kaydeden Bakan Mehmet Ersoy ise projeye devam edeceklerini söyledi. Ersoy, MEB ile yaptıkları protokolle 11 turizm meslek lisesinin yaz staj programına başladığını ve eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını vurguladı. Ersoy, sayıyı gelecek yıl 50 okula, 2023’e kadar da 200 okula çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. l