KYK burs başvuru tarihi ne zaman? KYK başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? Kredi Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine tanınan burs, kredi ve yurt başvuruları ile ilgili süreç devam ediyor. İlk olarak yurt yerleştirmelerinin yapıldığı KYK'da burs ve krediler için ise bekleyiş sürüyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'dan yapılan açıklamaya göre Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. Geçen sene ekim ayında yapılan KYK burs başvuruları için sürecin bu hafta netleşeceği tahmin ediliyor.

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.