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    HaberlerEğitimKYK burs başvuruları başladı mı?
    15.09.2019 - 14:47 |

    KYK burs başvuruları başladı mı?

    KYK burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yedek yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri KYK burs ve kredi imkanlarından faydalanmak için başvuru tarihlerini bekliyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

    KYK burs başvuruları başladı mı?

    KYK yedek yurt yerleştirmelerinde ilk üç aşama tamamlandı. Bundan sonraki süreçte Pazartesi ve perşembe günleri yedek yerleştirme işlemleri devam edecek. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak?

    DİĞER BAŞVURULAR

    Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

    KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

    15 Eylül 2019 Magazin Bülteni15 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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