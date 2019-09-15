KYK burs başvuruları başladı mı?

KYK yedek yurt yerleştirmelerinde ilk üç aşama tamamlandı. Bundan sonraki süreçte Pazartesi ve perşembe günleri yedek yerleştirme işlemleri devam edecek. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak?

DİĞER BAŞVURULAR

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.