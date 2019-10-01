KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından üniversitede eğitim gören öğrencilere aylık olarak sağlanan burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini bekliyor. KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.