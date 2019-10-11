KYK burs ve kredi başvuruları için açıklama geldi mi? KYK burs başvuruları bekleniyor...

KYK yedek yurt yerleştirmeleri devam ediyor. Son olarak yedeği biten il ve ilçelerin listelerini yayınlayan KYK yedek yurt başvuru ve sonuçlarını elektronik ortamda duyuruyor. Üniversite öğrencileri ise heyecanla KYK burs başvurularını bekliyor.

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.