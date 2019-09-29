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    HaberlerEğitimKYK burs başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak?
    29.09.2019 - 01:05 |

    KYK burs başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak?

    YKS süreci sona erdi. DGS sürecinde ise henüz sona gelinmiş değil. DGS, yatay geçiş işlemi de tamamlandıktan sonra KYK burs süreci başlayacak. Peki geçen sene hangi tarihte KYK burs başvuruları başlamıştı?

    KYK burs başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak?

     

    KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Özellikle bu sene üniversiteye başlayan öğrenciler bu soruya cevap arıyor. İşte, devletten burs almak isteyenlerin heyecanla beklediği KYK burs başvurularına ilişkinde detaylar...

    KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs başvuruları geçen sene 15 Ekim'de yapılmıştı. Bu sene de bu tarihlerde başvuruların başlaması bekleniyor. KYK'dan yapılan açıklamada ise "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denildi. 

     

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