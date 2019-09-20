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    HaberlerEğitimKYK burs başvuruları için geri sayım | KYK yurt sorgulama
    20.09.2019 - 10:19 |

    KYK burs başvuruları için geri sayım | KYK yurt sorgulama

    KYK yedek yurt sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Pazartesi ve perşembe günleri yedek yurt yerleştirme sonuçlarını açıklayan KYK son olarak 5. yedek yurt sonuçlarını açıkladı. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK diğer yurt başvuru tarihleri de merak ediliyor.

    KYK burs başvuruları için geri sayım | KYK yurt sorgulama

    Üniversite hayali gerçek olan milyonlarca öğrenci KYK yurt ve burs imkanlarından faydalanmak için başvuru yapıyor. KYK yurt yerleştirme işlemlerinin sona ermesinin ardından yedek yurt işlemleri için süreç devam ediyor.

    Pazartesi ve perşembe günleri KYK yedek yurt sonuçları açıklanıyor. Son olarak 5. yedek yurt yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki, diğer yurt başvuruları için süreç başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak?

    DİĞER YURT BAŞVURULARI

    Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

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    KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

    20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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