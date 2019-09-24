24.09.2019 - 12:54 |
KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK yurt sonuç sorgulama
KYK burs başvuruları için geri sayım sürüyor. Yedek yurt sonuçlarının açıklanma süreci ise devam ediyor. Son olarak 6. yedek yurt sonucu açıklandı. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Pazartesi ve perşembe günleri KYK yedek yurt sonuçları açıklanıyor. Son olarak 6. yedek yurt yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki, diğer yurt başvuruları için süreç başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak?
Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.
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KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!