KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK yurt sorgulama

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ÖSYM ve arasınıf yedek yurt sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Son olarak 4. yedek yurt sonuçları açıklandı. Üniversite öğrencileri KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili haberi heyecanla bekliyor.

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DİĞER YURT BAŞVURULARI

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.