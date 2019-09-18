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    HaberlerEğitimKYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK yurt sorgulama
    18.09.2019 - 07:38 |

    KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK yurt sorgulama

    KYK burs başvuruları ile ilgili bekleyiş sürerken; yedek yurt sonuçları da açıklanmaya devam ediyor. Son olarak 4. yedek yurt sonuçları erişime açıldı. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?

    KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK yurt sorgulama

    Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ÖSYM ve arasınıf yedek yurt sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Son olarak 4. yedek yurt sonuçları açıklandı. Üniversite öğrencileri KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili haberi heyecanla bekliyor.

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    DİĞER YURT BAŞVURULARI

    Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

    KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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