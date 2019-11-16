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16.11.2019 - 11:56 |

Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi sonuçlarını açıkladı! KYK burs sonuçları sorgulama

KYK burs sonuçları için açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları KYK resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Peki, KYK burs sorgulama nasıl yapılır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi sonuçlarını açıkladı! KYK burs sonuçları sorgulama

KYK burs/kredi sonuçları açıklandı. Günlerdir merakla beklenen sonuçlar internet üzerinden erişime açıldı. Peki, KYK burs sorgulama nasıl yapılır?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kasapoğlu, "Beklediğiniz an geldi! Kredi/burs başvuru sonuçları açıklandı.Her zaman olduğu gibi binlerce gencimize geleceklerini inşa ettikleri bu süreçte destek vereceğiz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim." paylaşımında bulundu.

Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) öğrenebilecek.

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanacak.

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