KYK burs/kredi sonuçları açıklandı. Günlerdir merakla beklenen sonuçlar internet üzerinden erişime açıldı. Peki, KYK burs sorgulama nasıl yapılır?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kasapoğlu, "Beklediğiniz an geldi! Kredi/burs başvuru sonuçları açıklandı.Her zaman olduğu gibi binlerce gencimize geleceklerini inşa ettikleri bu süreçte destek vereceğiz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim." paylaşımında bulundu.

Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) öğrenebilecek.

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanacak.

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