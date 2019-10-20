KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? Başvuru nasıl yapılır?

Yüz binlerce öğrenci özellikle de bu sene üniversite 1. sınıfa başlayan öğrenciler günlerce "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyordu. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 15 Ekim'de duyuru yaparak başvuruların başladığını duyurdu. Bu saatten itibaren başvuruaların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Yarın sürecin sonuna geliyoruz. Başvurular yarın biterken şimdi başvuru sonuç tarihi araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs sonuçları hakkında şimdilik Kredi Yurtlar Kurumu'ndan yapılan bir açıklama yok. Geçen sene burs sonuçları 13 Kasım'da açıklanmıştı. Bu sene de sonuçların yine bu tarihlerde açıklanması bekleniyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

TAAHHÜTNAME ONAYI ÖNEMLİ

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)