KYK burs ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Tarih belli oldu mu?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için araştırmalar sürüyor. Üniversite, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için önemli gelir kalemleri arasında yer alan KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına dair henüz net bir açıklama yapılmazken resmi site üzerinden yapılan duyuruda sonuçlar için resmi sitenin takip edilmesi gerektiği bildiriminde bulunuldu.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yılda aynı tarihlerde alınan KYK burs başvuru sonuçları 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. KYK burs başvuru sonuçlarının geçtiğimiz yıl içerisinde de aynı tarihlerde alındığı baz alınırsa sonuçların Kasım ayının ilk haftası içerisinde duyurulması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ TUTARI NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.