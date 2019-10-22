KYK burs ve kredi başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK burs ve kredi başvuruları dün itibariyle sona erdi. KYK burs ve kredi başvurularının sona ermesinin ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak içinde beklemeye başladı. Üniversite öğrencileri başta olmak üzere Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için önemli gelir kalemleri arasında yer alan KYK burs ve kredi başvurularının geçtiğimiz yıl içerisinde de aynı tarihler içerisinde alınmıştı.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl içerisinde de 15-21 Ekim tarihlerinde alınmış burs ve kredi başvuru sonuçları ise Kasım ayının 13'ünde adayların erişimine açılmıştı. KYK burs ve kredi başvurularının bu yıl içerisinde aynı tarihlerde alındığı düşünülürse burs ve kredi başvuru sonuçlarının Kasım ayının ilk çeyreği içerisinde adaylara duyurulması beklenebilir.

KYK BURS VE KREDİ TUTARI NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.