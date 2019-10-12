KYK burs ve kredi başvuruları bekleniyor! KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan yurt, burs ve kredi imkanlarından öğrenciler faydalanmaya devam ediyor. Yurt yerleştirme işlemlerinde son geliniyor. KYK, burs ve kredi başvuruları için ise öğrenciler heyecanla bekliyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'dan yapılan açıklamaya göre Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. Geçen sene ekim ayında yapılan KYK burs başvuruları için sürecin gelecek hafta netleşeceği tahmin ediliyor.

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.