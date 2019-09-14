KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak? 2019-2020 KYK burs başvuru tarihi

KYK burs ve kredi başvuruları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Yüz binlerce adayı yakından ilgilendiren KYK burs ve kredi başvurularının hangi tarihte alınacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmezken başvuruların alınacağı tarihlere ilişkin geçtiğimiz yıllarda alınan başvuru tarihleri baz alındığında burs ve kredi başvurularının Ekim ayı ortalarında alınması bekleniyor.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.