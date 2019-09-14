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    HaberlerEğitimKYK burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak? 2019-2020 KYK burs başvuru tarihi
    14.09.2019 - 13:04 |

    KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak? 2019-2020 KYK burs başvuru tarihi

    KYK burs ve kredi başvuruları için yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Üniversiteli öğrenciler için önemli bir gelir kalemi olan KYK burs ve kredi başvurularının hangi tarihte alınacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Peki KYK burs başvuruları ne zaman alınır?

    KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak? 2019-2020 KYK burs başvuru tarihi

    KYK burs ve kredi başvuruları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Yüz binlerce adayı yakından ilgilendiren KYK burs ve kredi başvurularının hangi tarihte alınacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmezken başvuruların alınacağı tarihlere ilişkin geçtiğimiz yıllarda alınan başvuru tarihleri baz alındığında burs ve kredi başvurularının Ekim ayı ortalarında alınması bekleniyor.

    KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

    14 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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