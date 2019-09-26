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    HaberlerEğitimKYK yurt başvuru işlemleri devam ediyor! KYK yurt sorgulama
    26.09.2019 - 07:46 |

    KYK yurt başvuru işlemleri devam ediyor! KYK yurt sorgulama

    KYK yurt başvuruları başladı. Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen ya da geçiş yapan, yabancı uyruklu öğrenciler ve yüksek lisans öğrencileri için KYK yurt başvuru işlemleri başladı. 24 Eylül'de başlayan KYK yurt başvuruları için son gün 30 Eylül.

    KYK yurt başvuru işlemleri devam ediyor! KYK yurt sorgulama

    2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Ek kontenjanla ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrenciler ile 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler,

    Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen öğrenciler,
    Lisansüstü öğrencileri (Arasınıf dahil),

    Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

    Yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan ve lisans tamamlama öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilecek.

    YURT BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

    ÖSYM’nin sonuç açıklama ve YÖK’ün kesin kayıt tarihlerine göre belirlenen başvurular bu yıl 24-30 Eylül tarihleri arasında alınacak.

    Yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Başvurular 30 Eylül saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

    YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Yurt için başvuran öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, KYK tarafından 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu nezdinde araştırılacak olup başvuru sonuçları ilerleyen günlerde kurumsal internet adresinden (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) ve kurumsal sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

    25 Eylül 2019 Magazin Bülteni25 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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