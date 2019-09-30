KYK yurt başvurularında son gün! KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman?

KYK tarafından başlatılan yurt başvuruları sona eriyor. 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Ek kontenjanla ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrenciler ile 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler,

Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen öğrenciler,

Lisansüstü öğrencileri (Arasınıf dahil),

Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

Yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan ve lisans tamamlama öğrencileri için yurt başvuru süreci başlamıştı.

Yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN

Başvurular 30 Eylül saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yurt için başvuran öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, KYK tarafından 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu nezdinde araştırılacak olup başvuru sonuçları ilerleyen günlerde kurumsal internet adresinden (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) ve kurumsal sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

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