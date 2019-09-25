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    HaberlerEğitimKYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvuru tarihleri
    25.09.2019 - 08:07 |

    KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvuru tarihleri

    KYK diğer yurt başvuruları için beklenen açıklamayı yaptı. KYK yurt başvuru süreci başladı. Peki, kimler KYK yurt başvurusu yapabilecek? Yurt başvuruları ne zamana kadar devam edecek?

    KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvuru tarihleri

    Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, ülkemize kendi imkânlarıyla gelen yabancı uyruklu öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencileri için yurt başvuruları başladı.

    KYK YURT BAŞVURUSU YAPACAKLAR

    2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Ek kontenjanla ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrenciler ile 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler,

    Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen öğrenciler,
    Lisansüstü öğrencileri (Arasınıf dahil),

    Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

    Yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan ve lisans tamamlama öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilecek.

    YURT BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

    ÖSYM’nin sonuç açıklama ve YÖK’ün kesin kayıt tarihlerine göre belirlenen başvurular bu yıl 24-30 Eylül tarihleri arasında alınacak.

    Yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Başvurular 30 Eylül saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

    YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Yurt için başvuran öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, KYK tarafından 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu nezdinde araştırılacak olup başvuru sonuçları ilerleyen günlerde kurumsal internet adresinden (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) ve kurumsal sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

    Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!
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