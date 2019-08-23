KYK’dan yurt ücretlerine zam

Geçen yıl yurt ücretleri fiziki imkânlarına göre 168 TL’den başlıyor 300 TL’ye kadar çıkıyordu. Zamlı tarifeye göre ise en düşük yurt ücreti 200 TL’ye çıkarıldı. Geçen yıl 180 TL olan yurtların ücreti 215 TL’ye, 213 TL olanlar 250 TL, 237 TL olanlar 280 TL, 258 TL olanlar ise 310 lira olarak belirlendi. Kıbrıs’taki KYK yurtları ise 300 TL’den 400 TL’ye yükseltildi. Bu yıl yurtlardan faydalanmak isteyen öğrencilerin 26 Ağustos’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.