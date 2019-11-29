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    HaberlerEğitim Haberleri ÖSYM 2020 takvimi... KPSS, YKS, DGS başvuru tarihleri ve sınavı ne zaman?
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    29.11.2019 - 11:43 |

    ÖSYM 2020 takvimi... KPSS, YKS, DGS başvuru tarihleri ve sınavı ne zaman?

    ÖSYM 2020 sınav takvimini geçen hafta açıkladı ve milyonlar sınav tarihlerini öğrenmek için ÖSYM'nin sitesini ziyaret etti. En çok KPSS, YKS ve DGS'nin başvuru ve sınav tarihleri merak edilmeye başlandı.

    ÖSYM 2020 takvimi... KPSS, YKS, DGS başvuru tarihleri ve sınavı ne zaman?

     

    ÖSYM'nin 2020 sınav takvimini hala incelemeyenler özellikle de KPSS, YKS, DGS tarihlerini merak ediyor. Başvuru tarihleri ise en çok araştırılan konular arasında... İşte 2020 ÖSYM takvimi...

    KPSS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    KPSS sınavlarına başvuru tarihleri belli oldu. 2020 KPSS başvuruları 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak.

    KPSS 2020 SINAV TARİHLERİ

    2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 19 Temmuz 2020

    2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 25 Temmuz 2020

    2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 26 Temmuz 2020

    2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 9 Ağustos 2020

    KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KPSS sonuçları 10 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

    YKS NE ZAMAN?

    ÖSYM’nin açıkladığı “2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi”ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020’de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart’ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz’da açıklanacak.

    YKS NE ZAMAN?

    TYT TARİHİ

    Üniversite Sınavının (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, 20 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

    AYT TARİHİ

    Üniversite sınavının (YKS) ikinci oturumu Alan Yetelilik Testi, 21 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

    YDT TARİHİ

    Üniversite sınavının (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi, 21 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

    YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK? (TYT-AYT-YDT)

    YKS 2020 başvuru işlemleri, 6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.

    DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

    DGS 2020 sınavı, bu yıl 5 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 29 Temmuz'da öğrenilebilecek.

    DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    DGS başvuruları 13-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Başvuru tarihlerini kaçıranlar, geç başvuruyu 2 Haziran'da yapabilecek.

     

    29 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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