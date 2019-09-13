ÖSYM, ALES sınav giriş belgelerini yayımladı! ALES/2 sınavı ne zaman?

ALES sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. 2019 yılı içerisinde ikincisi gerçekleştirilecek olan ALES/2 sınavı için adayların sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara atama işlemi gerçekleştirildi. ÖSYM tarafında yapılan açıklamada ALES/2 sınav giriş belgelerinin ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine sunulduğu belirtildi. Peki ALES/2 sınavı ne zaman?

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

ALES/2 sınavı 22 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 10:15'te başlayacak sınavda 10:00'dan sonra hiçbir aday sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara alınmayacak.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ALES/2 sınav giriş belgesini sorgulamak isteyen adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI