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    HaberlerEğitimÖSYM, ALES sınav giriş belgelerini yayımladı! ALES/2 sınavı ne zaman?
    13.09.2019 - 09:46 |

    ÖSYM, ALES sınav giriş belgelerini yayımladı! ALES/2 sınavı ne zaman?

    ALES/2 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Akademik kariyer hedefleyen adayları yakından ilgilendiren ALES/2 sınav giriş belgeleri ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulama yapılabilecek. Peki ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?

    ÖSYM, ALES sınav giriş belgelerini yayımladı! ALES/2 sınavı ne zaman?

    ALES sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. 2019 yılı içerisinde ikincisi gerçekleştirilecek olan ALES/2 sınavı için adayların sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara atama işlemi gerçekleştirildi. ÖSYM tarafında yapılan açıklamada ALES/2 sınav giriş belgelerinin ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine sunulduğu belirtildi. Peki ALES/2 sınavı ne zaman?

    ALES/2 SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

    ALES/2 sınavı 22 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 10:15'te başlayacak sınavda 10:00'dan sonra hiçbir aday sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara alınmayacak.

    ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

    ALES/2 sınav giriş belgesini sorgulamak isteyen adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

    SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

    13 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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